Australia, doppio fiocco azzurro al Taronga Zoo: nati due cuccioli di giraffa

C'è un doppio fiocco azzurro all'ingresso del Taronga Western Plains Zoo di Dobbo, in Australia. A distanza di una settimana l'uno dall'altro sono infatti nati due maschi di giraffa, all'interno di un programma di riproduzione che punta a contrastare il declino di questa specie in natura. Il primo ad essere venuto al mondo è stato Zuberi, un nome che in lingua Swahili significa "forte". Sette giorni dopo è arrivato Kibo, parola che nell'idioma africano indica "il più alto". Ai due, nati dalle mamme Asmara e Tuli, presto si aggiungerà un terzo cucciolo: il figlio di Ntombi, che ora è incinta. "Il numero di giraffe in natura negli ultimi decenni è sceso nettamente e si stima che oggi ne rimangano 80mila esemplari. Per questo ogni nascita è importante", spiegano i responsabili dello zoo australiano.



FOTO©Taronga Zoo/IBERPRESS