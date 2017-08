Forlì, la polizia salva sei cuccioli di husky chiusi in un bagagliaio

"Per ora sono stati sequestrati e affidati alle cure dei veterinari della Asl, mentre gli occupanti del veicolo sono stati denunciati e sanzionati" spiega il post, che aggiunge "di non poter disporre delle eventuali adozioni che in genere vengono gestite direttamente dal rifugio di animali affidatario, nominato dall'Autorità giudiziaria competente di questo caso".



I cuccioli sono stati trovati disidratati a causa delle alte temperature. Erano anche senza documentazione, microchip e passaporto. Le indagini sono in corso per stabilire la loro provenienza.