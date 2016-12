11:49 - Lezione di surf nella piscina di casa, in Florida, per l'orsetto Bruiser, un cucciolo di 10 mesi. Un po' intimorito, con le "zampone" che scivolano sulla tavola, ce la mette tutta per non finire in acqua. Ma ad incoraggiarlo, accanto a lui, c'è il suo padrone, Carl Bovard, che lo prende in braccio per festeggiare i suoi progressi.