Filippine, compare una misteriosa creatura sulla spiaggia

Sulla spiaggia dell’ isola filippina di Dinagat è apparsa una enorme creatura senza vita ricoperta di pelo. L’animale, lungo quasi 6 metri e largo 2, è senza identità . Assomiglia a una balena e forse è un esemplare di dugongo, più comunemente noto come mucca di mare . È quanto ipotizza il dipartimento di pesca e risorse acquatiche delle Filippine. Per saperlo con certezza, però, bisognerà attendere l’esito degli esami del dna .



Nel frattempo il popolo della rete si è scatenato con ipotesi inverosimili e c’è chi crede si tratti di un animale a metà tra orso e balena, avvistato un’unica volta, nel lontano 1924, in sud Africa. Per ora rimane un giallo che solo la scienza potrà svelare.



Dugongo - È un mammifero acquatico erbivoro che può superare i 3 metri di lunghezza con una struttura tozza che gli ha valso l'appellativo di "mucca di mare". Oggigiorno è diffuso unicamente nell'Oceano Indiano, lo si trova sopratutto vicino alle isole di Australia, Indonesia, Thailandia e Sri Lanka ma è stato dichiarato dal WWF un animale in via di estinzione da salvaguardare.



In alcuni stati si sono create diverse leggende sui dugonghi: alcune culture li vogliono portatori di sfortuna, altre di buon augurio; ci furono civiltà che reputarono le lacrime di questi animali una pozione magica amorosa e altre che utilizzarono le ossa per fabbricare amuleti contro la sorte avversa.