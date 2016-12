Edward, il cane che commuove l’Italia

09:41 - Edward sta facendo il giro d'Italia. No, non stiamo parlando di un ciclista inglese o australiano, bensì di un bassethound. Da qualche giorno, questo dolcissimo cagnolino è ospite del canile di Arceto di Scandiano in attesa di trovare una sistemazione. Purtroppo, la sua anziana padrona ha dovuto rinunciare a lui per seri problemi di salute, ma la speranza è che per Edward l'attesa sarà breve. Gode di ottima salute e cerca solo qualche coccola: la possibilità che il cagnolino trovi qualcuno che lo ami è diventata molto maggiore proprio in queste ultime ore, visto che il video del suo lamento strappalacrime è diventato virale. A girarlo è stata una coppia che, in visita al canile, è stata decisamente conquistata una vota trovato Edward nascosto dietro la rete di un box. A richiamare la loro attenzione è stato proprio il dolce lamento. E non sono stati conquistati solo loro. Anche Michelle Hunziker ha utilizzato il suo profilo Instagram per far conoscere all'Italia intera Edward. Che adesso, sicuramente, troverà una nuova casa. E nuovo amore.

Edward, il Bassethound da adorare Alla ricerca di una nuova casa