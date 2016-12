Debutto in società per Gabe, il cucciolo di rinoceronte a rischio estinzione

Ha fatto il debutto in società il piccolo Gabe, cucciolo di rinoceronte nero nato il 16 gennaio (con un parto in diretta web) allo zoo di Chester in Gran Bretagna. Gabe è il terzo figlio della coppia Ema Elsa (13 anni) e Kifaru (31 anni) e fa parte di un particolare programma europeo che mira a salvaguardare la loro specie che è in pericolo di estinzione. Per due anni Gabe rimarrà al fianco della madre. Al mondo esistono solo 650 rinoceronti neri dislocati tra Etiopia, Somalia, Tanzania e Kenya. Una sessantina di elementi, come Gabe e la sua famiglia, crescono in diversi zoo in tutto il mondo.



FOTO©Chester Zoo/IBERPRESS