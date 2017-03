Da uno scantinato di Milano alla nuova vita con un cucciolo: la storia del bradipo Wendy

Un musetto spunta dalla pancia di Wendy e lascia di stucco gli operatori del Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona). La sorpresa è doppia perché Wendy, appunto, bradipo 12enne, è arrivata in condizioni disperate nel 2010 da uno scantinato di Milano, ma mostra così di essersi ben adattata al suo habitat. "E' stato proprio durante una lenta passeggiata tra rami e corde del suo reparto, che Wendy ha mostrato l'inaspettato: un piccolo bradipo saldamente ancorato sulla sua pancia, tutto naso, pelo e artigli, che già tentava di scalare il corpo della mamma, - raccontano gli operatori. - Non c'era stato alcun segnale di preavviso".

Wendy il bradipo è mamma: cucciolo a sorpresa nel Parco Natura Viva di Bussolengo 1 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Wendy il bradipo è mamma: cucciolo a sorpresa nel Parco Natura Viva di Bussolengo 2 di 4 Da video Da video Wendy il bradipo è mamma: cucciolo a sorpresa nel Parco Natura Viva di Bussolengo 3 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Wendy il bradipo è mamma: cucciolo a sorpresa nel Parco Natura Viva di Bussolengo 4 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Wendy il bradipo è mamma: cucciolo a sorpresa nel Parco Natura Viva di Bussolengo leggi dopo slideshow ingrandisci

Il neonato non arriva a pesare mezzo chilo, è lungo circa 25 centimetri e resterà al sicuro sul ventre della mamma finchè non avrà forza a sufficienza per muoversi da solo. "Per il momento, mamma bradipo lo terrà con sé tra i rami, dove vivranno gran parte della loro giornata mangiando e dormendo e dove gli insegnerà ad arrampicarsi", conclude Caterina Spiezio.