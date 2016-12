Carcere di Bollate, cani dietro le sbarre per la pet therapy con i detenuti

Ogni settimana, i quattro zampe entrano al carcere di Bollate, sia nella sezione femminile che in quella maschile. Il progetto "Cani dentro", primo del genere in Italia, è un laboratorio in cui Onda, Titti e Tatò vengono addestrati dai detenuti tramite esercizi di discriminazione olfattiva, ricerca e pista. Il contatto con il cane permette a chi è dietro le sbarre di riprendere il filo di un'affettività forzatamente interrotta.