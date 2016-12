Caldi, comodi e soprattutto fosforescenti: pantaloni all'ultimissima moda per i cani

Piccoli vigili del fuoco su quattro zampe. Ecco a cosa si ispira la nuova "collezione" di pantaloni per cani lanciata da una società canadese specializzata proprio nell'abbigliamento per il miglior amico dell'uomo. Perfetti per difendere il vostro cagnolino dall'acqua e dall'umidità, sono fosforescenti e vi permettono quindi di fare con lui anche passeggiate notturne. All'ultima moda.