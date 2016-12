Bulan e Mentari, le nuove stelle dello zoo di Napoli

Tutto pronto al giardino zoologico di Fuorigrotta per ospitare Bulan e Mentari, una coppia di tigri della specie Sumatra. Ad oggi, in natura, esistono solo 400 esemplari dell'animale. Se non ci si impegnerà in progetti di conservazione, la tigre di Sumatra potrebbe estinguersi come è già capitato alla tigre di Java, Bali e del Mar Caspio, estinte nei primi anni '80.