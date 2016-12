Buenos Aires, la travolgente corsa a sei zampe

C'è chi tira troppo al guinzaglio e chi non ne vuole proprio sapere di correre e si fa trascinare. Chi condivide trotterellando la fatica fisica del suo amico e chi non si ferma più, neanche al traguardo. E' la corsa di padroni e cani, giunta a Buenos Aires alla sesta edizione. E il sei sembra proprio il numero perfetto, perché la sfida a sei zampe riscuote sempre più successo: tremila i partecipanti con i loro Fido di tutte le razze e le taglie. Per loro percorsi da 1, 3 e 5 chilometri. Da fare più volentieri se si sa che 25 minuti di corsa al giorno regalano 7 anni di vita in più, come riferisce l'ultimo studio della Società europea di Cardiologia.