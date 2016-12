Botti di Capodanno, i sei consigli per aiutare gli amici a quattro zampe

Da tempo va diffondendosi una campagna per "salvare" gli amici a quattro zampe dai botti di Capodanno. Alcune città hanno infatti vietato, anche per questo motivo, l'uso di giochi pirotecnici. Ma non ovunque è così. Come evitare quindi di far cominciare male l'anno al nostro Fido? Ci viene in aiuto Arcaplanet, che ha stilato i sei consigli utili per evitare danni ai quattro zampe. Sfoglia la gallery.