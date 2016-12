7 gennaio 2015 Basta con i giovani ereditieri viziati: i nuovi ricchi "cafoni" del web sono i gattini I loro "welfie" tra dollari, bottiglie di champagne e bolidi spopolano in Rete Tweet google 0 Invia ad un amico

11:56 - Li hanno già ribattezzati "welfie", gli scatti che vedono protagonisti i giovani ricchi di tutto il mondo che non esitano a mettere in bella mostra soldi, belle donne e auto. Il fenomeno sta spopolando sui social e, come testimoniano queste foto, non poteva che contagiare anche le vere star della Rete: i gattini. Eccoli in posa tra mazzette di dollari, bottiglie di champagne e bolidi fiammanti.