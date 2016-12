Baloo, Shere Khan e Leo: un orso, una tigre e un leone vivono come fratelli in Georgia

Baloo, Shere Khan e Leo: sono i nomi di un orso, una tigre e di un leone che vivono come fratelli da oltre 15 anni. I tre risiedono dal 2001 nel centro no profit per animali Noah's Ark Animal Sanctuary, in Georgia, quando vennero trovati nella casa di uno spacciatore di Atlanta. Da allora fanno tutto assieme: mangiano, dormono e giocano. Le loro avventure sono seguitissime sulla pagina Facebook del centro.