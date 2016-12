Armani, addio alle pellicce animali a partire dalla collezione autunno inverno 2016/17

Svolta storica nella casa di moda Armani: a partire dalla stagione autunno inverno 2016-17, il gruppo ha deciso di abolire totalmente l'uso delle pellicce animali nelle sue collezioni. La decisione è stata presa in seguito ad un accordo siglato con la "Fur Free Alliance" e la "Humane Society of the United States", due organizzazioni no-profit che si occupano della protezione degli animali.