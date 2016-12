L'università di Augsburg, nel sud della Germania, ha sperimentato una sorta di "pet therapy" per dare un po' di sollievo e rendere meno dura la sessione di esami agli studenti. Il gatto che vedete in foto infatti, conosciuto come Campus cat, si aggira tutti i giorni tra i banchi dell'accademia per farsi coccolare e far rilassare i disperati laureandi. E gli universitari sembrano riuscire a vedere gli effetti positivi di questa cura; sono in molti infatti a sostenere come distrarsi con il tenero micio li aiuti a preparare meglio un test importante. Il felino tuttavia non è un randagio, ha una famiglia di appartenenza, semplicemente vaga da una facoltà all'altra per giocare e farsi accarezzare da tutti.