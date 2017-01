Al Chester Zoo è nato un raro esemplare di elefante asiatico

Al Chester Zoo, in India, si festeggia la nascita di un raro esemplare di elefante asiatico. Il piccolo, nato dopo 20 minuti di travaglio, ancora non ha un nome. Sta bene ed è stato subito accolto dalla comunità dei pachidermi. Il Chester Zoo è specializzato nella protezione degli animali in via d'estinzione e la nascita del piccolo è stata accolta con grande giubilo.