A caval donato (a volte) si guarda in bocca: il quadrupede finisce dal dentista

Come recita un famoso detto, a caval donato non si guarda in bocca. Già perché è proprio dalla bocca del cavallo che si possono ricavare molto informazioni utile sull'animale, dal suo stato di salute all'età. E' per questo che la pulizia e la limatura dei denti dei cavalli è fondamentale: ecco un esemplare a Francoforte sull'Oder, in Germania, che si sottopone pazientemente al trattamento del dentista.