Venezia, fenicotteri sulle barene della laguna

La presenza di grandi gruppi di fenicotteri sulle barene artificiali di Venezia èstata accertata dai naturalisti. Ad annunciarlo il Consorzio Venezia Nuova precisando che "per la prima volta i fenicotteri sono arrivati sulle barene artificiali ricostruite dietro le casse di colmata in laguna sud". In particolare le barene sono invase da fenicotteri nella fase di alimentazione: ne sono stati contati circa 500. Gli uccelli sono considerati tra i migliori "indicatori ambientali" perché si trovano agli apici della catena alimentare e dipendendo, in alcuni casi, strettamente dalle risorse idriche per l'alimentazione. Essi sono notevolmente esposti ai rischi connessi all'inquinamento acquatico, oltre a quelli inerenti una cattiva gestione delle acque.