12:03 - Un parco giochi per gatti sul soffitto di casa. La società di progettazione tedesca Goldtatze è specializzata nel trasformare le camere ordinarie in giochi acrobatici per felini e il risultato è garantito. Con l'aggiunta di ponti di legno, amache, tiragraffi, e anche piccole tane agli animali è offerto lo spazio necessario per le loro attività avventurose e per i loro pisolini. Le installazioni di Goldtatze sono adatte ad ogni spazio poiché si trovano sotto al soffitto: insomma, il divertimento è assicurato... per gatti e padroni.