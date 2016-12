3 marzo 2014 Simba, il leone maltrattato torna in libertà La storia a lieto fine del felino che ha vissuto in una cella buia in Europa Tweet google 0 Invia ad un amico

19:35 - Simba, il carnivoro più temuto della savana, ha lo sguardo di un cucciolo e ora torna finalmente in libertà dopo una lunga storia di maltrattamenti. All'età di 8 mesi infatti è stato comprato, in uno zoo francese, da un addestratore di animali che lo ha tenuto in un rimorchio agricolo per il trasporto del bestiame, con poca luce. Fino al 2012, quando una Ong francese lo ha preso con sé e lo ha curato in un centro specializzato in Belgio. Ora Simba ha percorso 4,9 miglia per ritornare a casa in Malawi, dove passerà il resto dei suoi giorni finalmente libero.