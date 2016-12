Maremma e Umbria, strage di lupi

14:26 - Il lupo viene considerato il peggior nemico, quello che uccide il bestiame e attacca l'uomo. Così da qualche tempo su colline e pianure della Maremma, gli allevatori hanno impiantato dei dissuasori acustici per difendersi. In pochi mesi ben otto esemplari sono stati fucilati e esposti sul ciglio della strada con un messaggio di avvertimento: "i lupi ammazzano le nostre pecore, noi ammazziamo i lupi". In cinque anni se ne contano una quarantina tra Abruzzo, Lazio e Molise. A scendere in piazza per difendere i lupi ci pensano gli animalisti: "trattandosi di esemplare protetto la sua caccia è vietata. Si dovrebbe optare per difese meno cruente: cani pastori o recinzioni più moderne".