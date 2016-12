4 agosto 2014 Cina, zoo di Yangzohu: bagno rinfrescante per i quattro tigrotti superaccaldati Il clima torrido di queste parti non fa per loro. Ma ci pensa un addetto del posto a un fuori programma molto molto refrigerante per questi deliziosi cucciolotti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - Siamo a Yangzhou, uno zoo della provincia di Jangsu in Cina. E i quattro cuccioli di tigre rischiano di soffrire il gran caldo di questi giorni. Così, un impiegato del posto pensa bene di concedere ai tigrotti un bel bagno rinfrescante. I tigrottini si godono la frescura e l'addetto dello zoo ne approfitta per strigliarli per bene, dando ai piccoli una bella ripulita.