Cavallo in dirupo, soccorso con elicottero dei vigili del fuoco

10:07 - E' stato necessario l'intervento di un elicottero del Los Angeles Fire Department per portare in salvo Dakota, un cavallo di 16 anni caduto da un dirupo mentre stava compiendo un'escursione con la sua padrona. L'animale, una volta imbragato, ha sorvolato il canyon attraverso il quale passa il Pacific Crest Trail. Nonostante il trauma celebrare riportato da Dakota, secondo il veterinario che lo ha in cura, il peggio è già passato.