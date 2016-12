14 marzo 2014 Acconciature da... cani: le "pettinature"

Pizzetto, ciuffo, criniera o cresta. A volte i padroni osano un po' troppo: ecco come riducono i loro cuccioli

18:25 - C'è chi è stato trasformato in un leone e chi in un cinghialetto. C'è chi gira per la città spavaldo con la sua cresta in testa e chi si vanta del proprio pizzetto ossigenato. Sono i cani con le acconciature più strane del mondo. Armati di forbici e phon, i loro padroni li pettinano come fossero bambolotti con risultati talvolta esilaranti. Buon per loro che i cuccioli in questione non siano in grado di parlare: altrimenti li trascinerebbero di sicuro in tribunale...