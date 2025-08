Marche: l’incantevole Mercatino del Feudatario a Montefelcino

OTTANTA ESPOSITORI - La manifestazione proietta i visitatori nel '500 e fa rivivere atmosfere rinascimentali. Il suo punto di forza sono le bancarelle degli espositori, circa 80, disposte all'interno del castello e sotto le sue mura, dove si possono scovare cose antiche, antiquariato, collezionismo, artigianato artistico, oggettistica ed altre cose interessanti e curiose. Il pubblico, su prenotazione, può partecipare alle dimostrazioni pratiche di arti e mestieri antichi fatte dai Mestieranti (calzolaio, miniaturista, fabbro, vasaio, scultore, merlettaia) che si possono vedere all'opera in una via del centro ad essi dedicata. Altro punto forte dell’evento è la gastronomia, con i suoi saporiti piatti tradizionali marchigiani, anche di un tempo, da gustare nelle taberne ed osterie gestite dalle associazioni locali.



RIEVOCAZIONE STORICA E ALCHIMIA - A fare da contorno al mercatino e a far tornare i visitatori indietro nel tempo, la Corte Malatestiana di Gradara in sontuosi costumi d’epoca dà vita a una coinvolgente rievocazione storica. E così, ecco ad allietare l’evento, sfilate in costume d’epoca, come il corteo del feudatario, lo spettacolo del mangiafuoco, musica rinascimentale, dimostrazioni di falconeria e di tiro con l’arco e, novità di quest’anno, uno spettacolo di alchimia. Per questa edizione è presente anche una delegazione da Loffenau, cittadina della Foresta Nera con cui è gemellata Montefelcino, che propone una degustazione di cibi tipici tedeschi.