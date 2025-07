Aquileia, tra misticismo e archeologia di confine… e la Pimpa

LA BASILICA - La Basilica di Aquileia è eccezionale: oltre a una sensazione di misticismo che riporta agli albori del Cristianesimo, il suo pavimento musivo, con i suoi 750 metri quadrati di estensione, è una delle testimonianze più spettacolari dell’impianto originario ed è il più grande dell’Occidente romano. Al suo interno sono visitabili la Cripta dove ammirare gli affreschi risalenti al XII secolo che illustrano la leggenda dell’evangelista Marco e la cripta degli scavi dove sono visibili le fondamenta del campanile, costruito nell’XI secolo dal patriarca Poppone.



PORTO FLUVIALE - Un tempo vi scorreva maestoso il Natissa oggi trasformato in poco più di un ruscello. Ma è da non perdere la suggestiva passeggiata archeologica realizzata negli anni Trenta tra l’area della Basilica e i resti del porto fluviale - la cosiddetta “via Sacra” - ricalca il tracciato del fiume che bagnava Aquileia nell’antichità e che era ampio quasi cinquanta metri.



MUSEI - Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia è di straordinario interesse e tra i suoi marmi e i suoi mosaici traccia l’identità di una metropoli ai confini orientali dell’Impero Romano. Il Museo nazionale è tra i più antichi del Friuli Venezia Giulia e presenta un nuovo allestimento che racconta la storia della città romana, importante porto del Mediterraneo e crocevia di culture tra Oriente e Occidente. Anche quest’anno tornano le Sere d’estate al Museo, con prolungamento dell’orario di apertura fino alle 23 (chiususa bookshop e biglietteria alle 22). Ecco qui un po’ di date da mettere in calendario: venerdì 27 giugno; venerdì 11 luglio; martedì 22 luglio; venerdì 22 agosto; venerdì 29 agosto. Il Museo Paleocristiano, inaugurato nel 1961, invece conserva i mosaici di un’antica basilica e una preziosa raccolta di epigrafi che testimoniano la cristianizzazione di Aquileia. Da visitare anche le straordinarie nuove sezioni dei depositi museali.



AQUILEIA FILM FESTIVAL - Aquileia in estate ha in serbo molte piacevoli sorprese: dal 29 luglio al 5 agosto 2025 (ore 21) prenderà il via la XVI edizione dell’Aquileia Film Festival: cinema, archeologia, esperti si alterneranno per sei serate (29-30-31 luglio e 1-4-5 agosto) in un programma ricco di appuntamenti nella scenografica Piazza Capitolo. Tra di essi “I misteri di Byblos in Libano”, una delle città più antiche del mondo; la celebre Via Appia nella Storia; il restauro del Mosaico di Alessandro e Dario ritrovato a Pompei; un docufilm sullo stato di conservazione delle rovine di Ninive e Mosul dopo che lo Stato islamico ha distrutto inestimabili reperti. E poi, le straordinarie e recenti scoperte del Santuario di San Casciano del Bagni che hanno rivelato le tracce preziose ed esteticamente stupende della devozione pagana agli dei.