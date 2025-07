Cammino dei Cappuccini: giovani e spiritualità, a passo lento

L’ANTICA ABBAZIA - Il cammino prende il via da Cupramontana, patria del Verdicchio e borgo immerso nei vigneti, laddove si erge l’Abbazia romanica di Sant’Urbano, immersa nei boschi, e l’Eremo dei Frati Bianchi, in cui nel XVI secolo trovarono rifugio i primi promotori della riforma cappuccina, in cerca di una vita radicalmente evangelica, fatta di silenzio, preghiera e povertà. Da Cupramontana si parte verso Apiro, città del folclore e poi per Cingoli, il “balcone delle Marche”, che regala uno dei panorami più ampi e suggestivi dell’Italia centrale.



SEMPLICITA’ FRANCESCANA - Da qui il cammino tocca l’Eremo di Sant’Angelo, che fu sede di una delle prime esperienze di vita riformata, prima ancora della nascita ufficiale dei Cappuccini. È la tappa più lunga del cammino, e forse la più intensa, che conduce alla sosta intermedia di San Lorenzo di Treia e il giorno seguente a San Severino Marche, città d’arte e spiritualità, in cui si trova l’antico convento cappuccino del Ss. Salvatore in Colpersito. L’ultimo giorno si raggiunge Camerino, sede universitaria e storica culla dell’Ordine dei Frati Cappuccini. Qui si trova il convento di Renacavata, fondato nel 1528: il primo convento cappuccino al mondo. Un luogo immerso nel verde, simbolo delle origini e della semplicità francescana, dove si concluderà l’esperienza con una giornata di riflessione, festa e condivisione.