Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

QUATTRO TAPPE DA VIDOR A VITTORIO VENETO - Quattro le tappe, da Vidor a Vittorio Veneto, che si possono fare parzialmente, oppure tutte insieme per quattro giorni di trekking a passo lento. Un percorso che si sviluppa sul filo di cresta delle colline apprezzando costantemente un panorama incomparabile e attraversa, oltre alle località di partenza e arrivo anche Colbertaldo, le alture meridionali di Valdobbiadene, Col San Martino, le Vedette di Farra di Soligo, Premaor di Miane, i Tre Ponti di Follina, l’area di Cison con Zuel di Qua e di Là, Arfanta, Tarzo, Nogarolo, Serravalle, unendo porzioni di alcuni dei singoli 39 itinerari. Nei 51 km del cammino, l’escursionista passeggerà tra le infinite bellezze dell’area prealpina trevigiana: dai ripidi pendii, alle dolci passeggiate tra i campi, dalle vallate ricche di acqua alle affilate creste delle dorsali. E si imbatterà in numerosissimi spunti d’arte e cultura, che scaturiscono da secoli di storia in un territorio ricchissimo di borghi, castelli, abbazie, chiese e tanta tradizione popolare. Ovviamente, lungo il percorso si trovano numerosissime cantine (oltre 200), dove è possibile prenotare una degustazione e in ristoranti ed osterie dove gustare piatti come lo spiedo, radice e fasoi e l’immancabile tiramisù.



LE TESTIMONIANZE DELLA GRANDE GUERRA - Molti siti lungo il cammino riportano con la memoria alla Grande Guerra, grazie a numerose trincee, gallerie e postazioni militari visibili sulle colline ed inoltre si lega simbolicamente al movimento fatto dalle truppe italiane quando riuscirono a oltrepassare il Piave nei vari punti di sfondamento per combattere la battaglia finale di Vittorio Veneto (24 ottobre - 4 novembre 1918). Il percorso presenta una difficoltà tecnica media ma di tipo escursionistico, con un’altimetria di 2265 m di dislivello positivo. Alcuni tratti sono più impegnativi, come la parte finale del Monte Comun e del Monte Baldo classificata EE, e per questo è stata prevista una Variante Nord facoltativa che aggira tale segmento passando per un percorso più semplice attraverso Fratta, Colmaggiore e la parte meridionale di Revine, offrendo così soluzioni adatte a tutti gli escursionisti.