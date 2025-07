Musica in mezzo ai vigneti della Val d’Orcia

Se il nostro viaggiatore si ferma qualche giorno vale la pena di non farsi sfuggire una passeggiata su un pur piccolo tratto della via Francigena, che passa proprio da qui, alla stregua dei pellegrini che dal nord raggiungevano la città eterna e capitale della cristianità, Roma. Il pernottamento ideale è nel wine-loft proprio all’interno della cantina Sanoner, per concludere l’esperienza olistica fra uomo e musica-natura-sapori. Al risveglio metterà subito di buon umore il cestino con le prelibatezze fatte in casa con ingredienti genuini del territorio che si farà attendere sul tavolo apparecchiato davanti alle nebbioline suggestive caratteristiche della Val D’Orcia. Qui si producono oltre al vino, olio d’oliva, aceto balsamico e distillati d’eccellenza, sempre secondo i principi dell’agricoltura biodinamica, ed anche il grano per la pasta. Poi l’escursione porta a San Quirico, dove il buongoverno degli uomini illuminati e l’evoluzione della cultura e delle espressioni d’arte millenarie si riconoscono nei monumenti come la chiesa Collegiata, la chiesa di S. Maria, Palazzo Chigi, gli Horti Leonini; ed ancora il Borgo di Vignoni, le terme medievali di Bagno Vignoni, la Cappella di Vitaleta (qui si svolgerà il concerto per mandolino all’alba il 25 agosto alle 6 in punto alla Cappella di Vitaleta, sempre nella stagione dei Paesaggi Musicali Toscani), vere e proprie icone della Toscana e dell’Italia nel mondo.