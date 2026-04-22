Per portare il proprio cane, gatto o furetto in un altro paese dell'Unione europea servirà conoscere le nuove regole in vigore dal 22 aprile 2026. La Commissione europea ha adottato lo scorso 20 gennaio un pacchetto di norme che aggiornano il quadro sugli spostamenti non commerciali degli animali da compagnia. L'obiettivo è rafforzare i controlli sanitari, rendere più omogenee le procedure tra gli Stati membri e contrastare il traffico illegale di animali. Chi non è in regola rischia il divieto di imbarco o il sequestro amministrativo dell'animale fino a quando non avrà regolarizzato la sua posizione.