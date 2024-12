In Val Gardena per sciare e per lo shopping natalizio

ORTISEI, IL PAESE DI NATALE - Il primo mercatino si trova a Ortisei, conosciuto come il Paese di Natale, e proprio quest’anno compie 10 anni, un anniversario importante per un evento che ha conquistato il cuore di tutti, non solo dei bambini. Il Mercatino sarà aperto dal 5 dicembre al 5 gennaio. Per l’occasione il pittoresco capoluogo della Val Gardena si trasformerà in un paese dove vivere una fiaba invernale e l’atmosfera non potrà che far sognare a occhi aperti i visitatori. Nel Paese di Natale si troveranno prodotti per un originale regalo natalizio, gustosi dolci, piatti caldi della tradizione, oltre a liquori pregiati e vini altoatesini che si distinguono per la loro qualità ed aromaticità. Le “Lodenlounges”, accoglienti casette gastronomiche, inviteranno a degustare prodotti locali e prelibatezze, in una romantica atmosfera di festa. L’eleganza di Ortisei sarà lo sfondo ideale di questo mercatino che oltre al grande assortimento di prodotti, offrirà un ricco programma di manifestazioni e concerti, dove si esibiranno gruppi e musicisti locali.



SELVA, MOUNTAIN CHRISTMAS - Se Ortisei è sinonimo di eleganza, Selva rappresenta lo sci e le alte montagne che la circondano. Mountain Christmas, questo il nome del suo Mercatino, con la sua lunga striscia di lucine (350 metri), alla quale saranno appese piccole cabine della funivia in legno, trasferisce idealmente le piste da sci lungo le vie del paese. Resterà aperto dal 06/12/2024 al 05/01/2025. Anche qui ci saranno ovviamente stand dove gustare un aromatico vin brulè o un dolce di Natale, ammirando gli addobbi e ascoltando melodie natalizie, e altri dove fare acquisti per se stessi o da regalare.



SAN NICOLA E I TERRIBILI KRAMPUS - Inoltre, nel rispetto della tradizione, in entramb i mercatini, giovedì 5 dicembre sarà il momento in cui transiteranno per le vie di paese San Nicola e i terribili “Krampus”. Secondo la leggenda tramandata fino ai giorni nostri, questi diavoli (Krampus) rappresentano dei demoni sconfitti da San Nicola e diventati poi suoi servitori. Una tradizione molto diffusa prevede che alla vigilia del giorno dedicato al santo, i Krampus accompagnino per le strade San Nicola e mentre il santo si occupa di consegnare loro dei piccoli regali ai bambini buoni, i Krampus fanno paura, con urla e schiamazzi, a quelli più monelli.