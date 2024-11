Natale d’incanto nei Borghi più belli d’Italia

LUCI DI NATALE AL FORTE DI BARD - Torna con la terza edizione Luci di Natale al Forte di Bard, lo spettacolo immersivo a 360° fatto di suoni e luci nella Piazza d’Armi dell’imponente fortezza valdostana. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle ore 17.30, un’atmosfera scintillante e surreale celebra la magia delle feste con gli effetti speciali del video mapping che verranno proiettati sulle facciate in un nuovo allestimento dedicato al tema delle costellazioni: Il regno delle stelle. Un viaggio nei segreti del cosmo tra meraviglia, scienza e mistero. Un percorso alla scoperta di galassie, nebulose e costellazioni che hanno ispirato artisti, scrittori e poeti, fino a ritornare sulla Terra nel suggestivo scenario del deserto illuminato dalla Stella Cometa. Nella Piazza d’Armi verrà allestito anche uno scenografico Villaggio di Babbo Natale e dei suoi folletti che ospiterà animazioni e laboratori per i più piccoli. Inoltre dal 7 dicembre al 26 la cappella militare accoglierà Li Santoun d’Arles, il maestoso presepe curato dall’Association des amis du Salon International des Santonniers di Arles. Grande 80 metri quadrati, rappresenta un tipico villaggio provenzale del IX secolo, con oltre 250 statue tutte realizzate in modo artigianale. I Santoun, che significa Piccolo Santo, sono statuine in argilla realizzate attraverso una tecnica antica. Gli artigiani Santonniers prima modellano la statua e in seguito fanno seccare la forma più volte, con l’ausilio di stampi in gesso; infine, le dipingono con apposite tempere e le vestono. Le statue raffigurano, oltre alla scena della Natività, i mestieri tipici di questa regione del Sud della Francia.



“NATALE NEL BORGO” A BIENNO - il 7 e 8 dicembre la magia del Natale avvolge l’incantevole centro storico di Bienno, uno dei Borghi più Belli d’Italia in Valle Camonica (prov.Brescia), addobbato a festa e illuminato da variopinte proiezioni natalizie. Bienno è noto per essere il paese dei magli e degli artisti e “Natale nel Borgo”, fedele alla sua tradizione, anche quest’anno è una ricchissima esposizione di artigianato e prodotti tipici, ambientati in suggestive location, da scoprire passeggiando senza fretta fra viuzze e piazzette fiancheggiate da austeri edifici medievali. Le antiche botteghe ospitano gli artisti, mentre in negozi ed abitazione private sono esposti presepi provenienti da tutta la valle. Il tutto con il contorno di canti natalizi, spettacoli itineranti, musica di zampognari, caldarroste, vin brulé, dolci e golosità. Riservato ai bambini è “Un Natale da favola”: si possono incontrare con i personaggi più amati (impersonificati da figuranti in costume) da Biancaneve ad Alice, stupirsi davanti alla carrozza di Cenerentola con il suo agile cavallo, o far visita a Babbo Natale dopo avergli spedito la letterina all'Ufficio postale (che resterà aperto, come la Casa di Babbo Natale, anche il 14 e 15 dicembre e nei giorni precedenti Il Natale).



PALAZZUOLO SUL SENIO, BORGO DI MAGIA NATALIZIA - Il magico borgo di Palazzuolo sul Senio nell'Appennino Tosco Romagnolo dall’8 dicembre al 6 gennaio ospiterà oltre 100 presepi artigianali sparsi nel paese, illustrati su una cartina. I visitatori voteranno il presepe preferito, e il vincitore sarà proclamato dopo il 6 gennaio. Una bella esperienza natalizia sarà Elfi'N borg il 15 dicembre, con attività per tutta la famiglia. Ci si potrà immergere nel percorso "trova gli ELFi", visitare la casa di Babbo Natale, consegnargli la letterina e incontrare il Grinch in persona. Per chi ama l'artigianato e la creatività, l'area market e la Dispensa dei prodotti del territorio, con 32 espositori, sarà un luogo perfetto per trovare idee regalo realizzare con cura e passione. Non mancheranno musica, animazione e punti ristoro per deliziare il palato con sapori locali.



CASTELLO DI NATALE A GRADARA - Dall’1 dicembre al 6 gennaio Gradara, nelle Marche, si trasforma nel “Castello di Natale”, un luogo da favola per vivere la magia del Natale. Lo spirito della festa è molto sentito nel piccolo borgo, un po’ per tener viva una lunga tradizione e un po’ perché la sua pittoresca architettura si presta agli immancabili addobbi che scaldano il cuore. Gradara per le festività natalizie ha in serbo sorprese e spettacoli per tutta la famiglia e per chiunque creda nella magia del Natale. Figuranti e attori che accolgono i visitatori, musica, giochi di luce, proiezioni di luci architettoniche, le magiche bolle natalizie, l’immancabile casetta di Babbo Natale, elfi e renne in vena di allegria, racconti natalizi e i classici tour animati per le vie del borgo, danze con i folletti di Babbo Natale, il fermo posta per le letterine di tutti i bambini, sculture di ghiaccio, l’anziana befana, Capodanno in musica e, naturalmente, le visite guidate nelle sale del “Castello Incantato”. E poi, nei negozietti idee regalo, castagne e vin brulé. Tutti i giorni sarà una festa!



CASTEL SAN PIETRO ROMANO SI TRASFORMA IN UN PRESEPE - Con l’arrivo dell’inverno, i Monti Prenestini si vestono di un’atmosfera incantata: le temperature si abbassano, l'aria diventa più frizzante e le prime nebbie mattutine avvolgono i borghi, creando un paesaggio fiabesco. Arroccato sulle colline che si affacciano su Roma, il borgo di Castel San Pietro Romano a Natale si trasforma in un presepe. Le case di pietra e le strette viuzze, illuminate dalle decorazioni natalizie, regalano un’atmosfera magica e dalle terrazze del paese si può ammirare la valle sottostante avvolta nelle atmosfere invernali. Domeniche 15 e 22 dicembre, con i tradizionali mercatini di Natale, saranno due giornate dedicate all’esposizione di prodotti di artigianato artistico e creativo. Dal 15 dicembre sarà allestito il Presepe Artistico, con personaggi a grandezza naturale, ospitato nella Rocca dei Colonna, dove è ricostruito un intero villaggio con le capanne, il mulino, il fontanile e la rappresentazione dei mestieri e della Natalità. Da non perdere il fine settimana del 4 e 5 gennaio 2025, quando il Presepe si anima e prende vita, rendendo l’esperienza di visita ancora più suggestiva.