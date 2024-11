Candele a Candelara: la suggestione della festa dedicata ai lumi di cera

Il cuore della festa è il mercatino natalizio ospitato nella suggestiva cornice del borgo medievale, dove ogni sera la luce artificiale viene spenta a orari prestabiliti (alle ore 17.30 e alle 19.00). per un intervallo di 15 minuti nei quali l’illuminazione è affidata esclusivamente alle migliaia di fiammelle accese, per godere al meglio, e in totale sicurezza, di un’atmosfera davvero speciale. Durante i due suggestivi appuntamenti, le luci seguiranno le persone in una girandola di eventi diversi lungo tutto il circuito della festa, per evitare concentrazioni di folla in un unico luogo.