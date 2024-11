Natale: in Umbria tra feste, luci e magiche atmosfere

L’Umbria si veste a festa in occasione del Natale e inaugura un calendario ricco di eventi sparsi per il territorio, dai borghi più piccoli e affascinanti come veri gioielli da vivere e visitare, fino alle città d’arte come Perugia, Città di Castello, Gubbio, Spoleto. Ovunque fioriscono manifestazioni e iniziative, in grado di soddisfare famiglie, coppie e giovani, con eventi e attività che si susseguono da inizio dicembre fino al nuovo anno. In questo periodo, l’Umbria ha un fascino unico, che unisce antiche tradizioni e nuovi eventi, tra presepi, mercatini natalizi, appuntamenti culturali e tavole imbandite con i piatti della tradizione e prodotti locali.