Gran Bretagna: vivi come un signore di Bridgerton o Downton Abbey

HIGHCLERE CASTLE - C'è chi sogna di svegliarsi in un mondo in cui il maggiordomo porta il tè e l’unico impegno della giornata è una passeggiata nei giardini di rose o magari un po’ di falconeria prima di pranzo. Questo mondo esiste, ed è in Gran Bretagna, in alcuni dei luoghi più iconici del cinema. Ad Highclere Castle, nell’Hampshire, dimora della famiglia Carnarvon e cuore di Downton Abbey, gli ospiti possono soggiornare in uno degli esclusivi lodge della tenuta, ammirare la notevole collezione di manufatti egizi del V conte di Carnarvon e godersi il tramonto dal Giardino Segreto. È il tipo di luogo in cui sembra quasi di poter incontrare Carson il maggiordomo a colazione. Si può anche partecipare a una visita guidata a tema cinematografico per scoprire il passato del castello legato al cinema.



CASTLE HOWARD - Nello Yorkshire, Castle Howard affascina con la sua drammaticità barocca e il suo fascino cinematografico: è stato sala da ballo in Bridgerton e scenario per Downton Abbey, illuminandosi la sera con tour a lume di candela. Nel Lincolnshire, Grimsthorpe Castle è apparso nella terza stagione di Bridgerton, tra torrette e arazzi ideali per scene romantiche. Nelle Highlands scozzesi, Ardverikie Estate, celebre come Balmoral in The Crown, offre paesaggi dove la natura incontra la nobiltà. Chatsworth House nel Derbyshire è Pemberley, la tenuta di Mr. Darcy in Orgoglio e Pregiudizio, dove una passeggiata lungo il fiume permette di immergersi nel romanticismo.



TÈ DELLE CINQUE? - In Gran Bretagna il tè è un rituale. Al Theatre Royal Drury Lane di Londra il Grand Salon propone un raffinato tè pomeridiano in stile Regency, mentre Waddesdon Manor nel Buckinghamshire, apparso in Queen Charlotte: A Bridgerton Story, offre dolci prelibati in un’atmosfera di intrighi reali. Sul Royal Yacht Britannia a Edimburgo, un tempo rifugio marinaro privato della Regina Elisabetta II, la Royal Deck Tearoom propone un’esperienza regale. Nell’Hampshire, il Tylney Hall celebra Jane Austen con il tè Pride, Pastries and Pemberley per i 250 anni dalla nascita dell’autrice. Nel Cheshire, Lyme Park, che fu Pemberley nello storico adattamento di Orgoglio e Pregiudizio, invita a godere di un tè tradizionale tra giardini e panorami del Peak District.



IN VIAGGIO NELL’800 - Il viaggio lento rivive con treni e carrozze d’epoca: il Belmond British Pullman e il Britannic Explorer offrono lusso e nostalgia tra lenzuola inamidate e cabine in ottone. In Galles, la Bala Lake Railway attraversa dolcemente le valli verdi di Snowdonia. In Derbyshire, le carrozze di The Ostler Hach permettono di esplorare la campagna come Mr. Darcy e Miss Bennet. A Hampton Court Palace, a Londra, carrozze trainate da cavalli Shire accompagnano lungo il Tamigi per poi proseguire tra cucine Tudor, labirinti e appartamenti barocchi.