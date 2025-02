Pazzi per Bridget Jones: ecco i luoghi dei suoi film

AEROPORTO DI LONDRA STANSTED - Mark Darcy parte per New York con la sua fidanzata avvocato… L’aeroporto JFK di New York in Il diario di Bridget Jones è in realtà l’aeroporto di Londra Stansted. Non è la prima volta che Stansted funge da aeroporto di New York. È apparso anche come Newark in Spider-Man: Far From Home (2019). L’aeroporto di Stansted è un aeroporto internazionale situato vicino a Stansted Mountfitchet, Uttlesford, Essex, 67 km a nord-est del centro di Londra. Terzo aeroporto più trafficato di Londra, Stansted serve oltre 180 destinazioni in Europa, Asia e Nord Africa.



SYON PARK HOUSE, BRENTFORD - È Natale, Bridget è a casa dei suoi genitori come ogni anno. Scopre il vero motivo della lite tra Daniel Cleaver e Mark Darcey e si reca al matrimonio di rubino dei Darcy (i genitori di Mark) per riconquistarlo. Le scene esterne sono state girate a Wormington Grange, una tenuta privata nel Gloucestershire, mentre per le scene interne la produzione si è trasferita a Syon Park House nel Middlesex, a sud-ovest di Londra. Syon Park House, con il suo parco di 80 ettari, è di proprietà del conte di Northumberland e ancora oggi è la sua residenza londinese. L’area verde e il suo lago dominano la Tamigi e si affacciano sui Kew Gardens sull’altra sponda. Progettati nel 1760 da Capability Brown, oggi hanno un aspetto tipico del XIX secolo. La dimora, opera dell’architetto Robert Adam, ospita numerose opere d’arte. È aperta al pubblico da marzo a fine ottobre.



HALL’S PIECE, SNOWSHILL, BROADWAY - In tutti i film della saga, Bridget Jones va a trovare i suoi genitori per le vacanze di fine anno. Vivono nella casa di Hall’s Piece a Snowshill, nel Gloucestershire. In Il diario di Bridget Jones, passa in taxi davanti alla St Barnabas Church, poi scende davanti alla Manor Farmhouse al 2 Glebe Cottages per risalire la strada verso Hall’s Piece, dove la aspetta il tradizionale “New Years turkey curry”, un piatto preparato con gli avanzi del tacchino del giorno prima. … La scena si ripete nei film successivi! Snowshill è un piccolo villaggio delle Cotswolds nel Gloucestershire, che conta meno di 200 abitanti. Tipici cottage, monumenti storici e paesaggi collinari ne fanno una tappa affascinante.



SAINT LAWRENCE CHURCH, SWINBROOK - La scena del battesimo di Bridget Jones Baby, in cui Bridget si ritrova accanto a Mark, è stata girata nella e intorno alla graziosa chiesa di Santa Maria di Swinbrook, nelle Cotswolds dell’Oxfordshire. Arroccato su una collina che domina il fiume Windrush, questo piccolo edificio del XII secolo è ancora oggi una chiesa. Il campanile è stato aggiunto solo nel 1822. Risparmiato dal tempo, il villaggio di Swinbrook rappresenta la quintessenza del villaggio inglese con le sue mura di pietra, la sua chiesa, il campo da cricket con il padiglione di legno e il vecchio pub vicino al ponte di pietra.



STOCKERS FARM, RICKMANSWORTH - In “Bridget Jones’s Baby”, Bridget si getta da un aereo con una telecamera attaccata al casco per il programma “Sit Up Britain”. Le riprese ravvicinate del salto con il paracadute sono state girate all’aerodromo di Headcorn ad Ashford, nel Kent, che offre battesimi di paracadutismo o corsi di pilotaggio, ma ospita anche eventi e altri raduni durante tutto l’anno. L’atterraggio nel recinto dei maiali è stato girato alla Stockers Farm a Rickmansworth, nell’Hertfordshire. La fattoria è stata utilizzata come location per quasi 20 film o serie diverse, molte delle quali molto famose come Downton Abbey o la serie Inspector Barnaby.



ST JAMES CHURCH, SHERE - Dopo il ricongiungimento di Bridget e Mark, è il turno di Pamela e Colin Jones di riaffermare la loro unione, nei loro abiti lavanda più belli. La cerimonia si svolge nella chiesa di St James a Shere, nel Surrey, a sud di Londra, molto lontano dalle Cotswolds, dove vivono. Questa chiesa appare anche brevemente in un’altra commedia romantica ambientata nella campagna inglese, The Holiday (2003)!



WINDSOR GREAT PARK, WINDSOR - Miranda porta Bridget a un festival musicale che assomiglia molto al famoso Festival di Glastonbury, noto per la qualità del suo programma ma anche per la pioggia e il fango. Si svolgerà dal 25 al 29 giugno 2025. In realtà, le scene sono state girate nel Windsor Great Park, nel Berkshire, con alcune immagini di veri festival come il set di Ed Sheeran girato allo stadio Croke Park di Dublino, in Irlanda. Il Windsor Great Park è un parco reale di 2.020 ettari situato a sud della città di Windsor, al confine tra il Berkshire e il Surrey, in Inghilterra. Antico terreno di caccia privato del castello di Windsor, risale alla metà del XIII secolo. Gestito e finanziato dalla Crown Estate, è aperto al pubblico, gratuitamente, dall’alba al tramonto.



STOKE PARK HOTEL, STOKE POGES - Daniel porta Bridget in una piccola fuga romantica le cui scene sono state girate a Stoke Park nel Buckinghamshire, così come quelle della barca e della caduta nel lago. L’ex hotel di lusso, con caminetti e lampadari di cristallo nelle camere, tra cui la Pennsylvania Suite, è ora utilizzato solo per eventi privati. Il suo campo da golf appare anche in due film di James Bond, Goldfinger e 007 - La spia che mi amava.



WEST WYCOMBE ESTATE, HIGH WYCOMBE - Durante il ricevimento di battesimo, Bridget inizia a ballare con i bambini su “Gangnam Style”. Il ricevimento si svolge alla West Wycombe Estate a High Wycombe, nel Buckinghamshire. La proprietà appartiene al primo baronetto di Gran Bretagna, Sir Edward Dashwood, che attualmente vi risiede con la moglie e la famiglia. La casa è spesso presente nelle trasposizioni cinematografiche di classici della letteratura come Cranford (2007) e Little Dorrit (1987) e, più recentemente, nella serie televisiva Downton Abbey. È apparsa anche in L’importanza di essere Constant, The Lost Prince e He Knew He was Right.



ST LAWRENCE CHURCH, WEST WYCOMBE - Dopo la nascita di suo figlio, Bridget finalmente trova il suo lieto fine con Mark Darcy. Si sposano nella St Lawrence Church a West Wycombe, nel Buckinghamshire. Costruita sulla cima della collina di West Wycombe, che domina la strada e i villaggi circostanti, nel cuore del Chilterns National Landscape, la chiesa e il cimitero sono di proprietà della Chiesa d’Inghilterra. È particolarmente degna di nota per il “Golden Ball” piantato sulla sua cima.