I paesaggi d'Irlanda sul piccolo e grande schermo

In attesa di visitarla (ora che sono state tolte le restrizioni è stata riaperta al turismo) chi ha in programma un viaggio in Irlanda può già ammirare sul piccolo e grande schermo quei panorami incredibili che hanno affascinato registi e produttori di tutto il mondo.





Chi non riesce a dimenticare i paesaggi della Wild Atlantic Way ad esempio, non ha che da scegliere un film della saga di Guerre Stellari, in cui lo scenario ultraterreno dell’isola di Skellig Michael al largo della costa della Contea di Kerry è diventato uno dei protagonisti della saga intergalattica. Skellig Michael, con le sue caratteristiche capanne ad alveare in pietra e la sua bellezza mozzafiato ha fatto da sfondo al ritorno di Luke Skywalker in Guerre Stellari: Il Risveglio della Forza.Assieme ad altre location lungo la Wild Atlantic Way, l’Irlanda ha poi svolto un ruolo ancora più importante nell’episodio successivo Gli Ultimi Jedi. Sempre girato lungo la Wild Atlantic Way è The Guard, il film indipendente irlandese che ha avuto il maggiore successo di sempre, ambientato nel villaggio Gaeltacht (di lingua irlandese) di Barna nel Connemara, Contea di Galway.C’è poi il l’enorme successo di Brooklyn, con protagonista Saoirse Ronan, che è un vero viaggio lungo le famose spiagge dorate di Curracloe Beach nell’Ireland's Ancient East ma soprattutto nel cuore più profondo della storia dell’emigrazione irlandese. Anche Braveheart regala meravigliosi scorci di Irlanda. Molte delle più importanti scene di battaglia del film sono state girate presso Trim Castle nella Contea di Meath, mentre Dracula Untold mostra luoghi famosi dell’Irlanda del Nord tra cui la Giant’s Causeway, la dimora neoclassica di Mount Stewart e le colline che sovrastano Belfast.Passando al piccolo schermo, è inevitabile che il primo pensiero vada al Trono di Spade che riprende una varietà infinita e indimenticabile di location in Irlanda del Nord; luoghi quali Carnlough Harbour (il Canale di Braavos), i Glens of Antrim (le Terre dei Fiumi) nella Contea di Antrim e Castle Ward (Grande Inverno) nella Contea di Down trasudano mistero e atmosfera fantasy e ricreano il perfetto mondo medievale della serie.Per maggiori informazioni: www.irlanda.com