Sulle tracce di Bridget Jones a Londra: i luoghi iconici

I 4 FILM e SOUTHWARK - Per cominciare ecco i quattro film della saga, con tanto di sigla per legarli alle location: Il diario di Bridget Jones (2001): all’alba del suo trentaduesimo anno, Bridget Jones decide di riprendere in mano la sua vita e di tenere un diario intimo - BJ1; Bridget Jones, L’età della ragione (2004): Bridget Jones ha finalmente trovato l’amore. Vive una passione ideale con l’affascinante Mark Darcy - BJ2; Bridget Jones Baby (2016): Dopo aver rotto con Mark Darcy, Bridget si ritrova di nuovo single. A 40 anni, scopre di essere incinta - BJ3; Bridget Jones, Pazza di Lui (2025): Bridget Jones ha cinquantadue anni e due figli BJ4. È di nuovo alla ricerca dell’uomo ideale. Ed ora i luoghi iconici della saga Bridgettiana a Londra e in particolare a Southwark è un quartiere storico situato sulla riva sud del Tamigi. Unendo tradizione e modernità, ospita siti emblematici come lo Shakespeare’s Globe, una fedele ricostruzione del teatro elisabettiano, e il Borough Market, un mercato apprezzato per i suoi sapori internazionali. Dominato dallo Shard, uno dei grattacieli più alti d’Europa, Southwark offre una vista spettacolare sulla città. Con i suoi vicoli pittoreschi, i musei come la Tate Modern e la vicinanza alle rive del Tamigi, questo quartiere incarna perfettamente l’energia cosmopolita di Londra, pur conservando la sua ricca storia.



BOROUGH MARKET (BJ1, BJ2 E BJ3) - Dopo aver scoperto Daniel con Lara dell’ufficio di New York, Bridget torna a casa attraversando un Borough Market vuoto. In un’altra scena, attraversa il Borough Market per raccontare cosa è successo nella sua vita negli ultimi dieci anni. Passa proprio davanti alla Floral Hall, che compare anche in “Paddington” (2014). Sullo sfondo si intravede il grattacielo The Shard. Borough Market è anche uno dei tanti luoghi in cui sono stati girati i film della saga di Harry Potter. A due passi da London Bridge, Borough Market è uno dei mercati alimentari più antichi e famosi della città. Le bancarelle traboccanti di prodotti freschi, spezie, dolci artigianali e specialità provenienti da tutto il mondo rendono Borough Market una meta imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle scoperte culinarie uniche.



TATE MODERN RESTAURANT, BANKSIDE (BJ1) - Dopo aver commesso un errore davanti al suo capo Daniel Cleaver, Bridget si riunisce con i suoi amici Shazza, Jude e Tom per chiacchierare, bere, mangiare e fumare al Ristorante della Tate Modern a Bankside. Situato all’ultimo piano di questo famoso museo di arte contemporanea a Londra, offre un’esperienza culinaria straordinaria quanto l’ambiente. Con le sue vetrate panoramiche, offre una vista spettacolare sul Tamigi, sulla Cattedrale di St. Paul e sugli iconici tetti della città.



TOWER BRIDGE (BJ1, BJ2, BJ3 E BJ4) - Questo famosissimo monumento londinese fa da sfondo a molte scene delle riprese di Bridget Jones. Bridget legge gli sms che scambia con Daniel mentre attraversa una Tower Bridge affollata. Dopo la cena di compleanno, Bridget e Mark passeggiano lungo la Tamigi sulla riva sud del fiume. Il Tower Bridge, è illuminato sullo sfondo. Il Tower Bridge, simbolo della città di Londra, è una ponte mobile che attraversa maestosamente il Tamigi. Inaugurato nel 1894, è un capolavoro di ingegneria vittoriana con l’impressionante architettura neogotica. Questo capolavoro storico non è solo un collegamento tra i quartieri di Tower Hamlets e Southwark, ma anche un’attrazione imperdibile. I visitatori possono esplorare le passerelle di vetro che offrono una vista spettacolare sulla città e scoprire la mostra immersiva nelle sale macchine originali.



CANTINA DEL PONTE, 36C SHAD THAMES (BJ1) - Bridget commette un errore madornale durante il lancio di “Kafka’s Motorbike”, il che la rende vulnerabile alle avance di Daniel. Lui la porta poi a cena in un ristorante italiano sulle rive del Tamigi, Cantina Del Ponte. Oggi chiuso, il ristorante è stato sostituito da Sticky Mango Tower Bridge. Sticky Mango, sotto il Tower Bridge, offre una cucina moderna ispirata alla tradizione sud-est asiatica. Con piatti gustosi come il curry malese e il suo dessert, lo “sticky mango”, questo ristorante unisce autenticità e raffinatezza. La sua atmosfera accogliente lo rende un luogo imperdibile per un’esperienza culinaria unica a Londra.



SHAD THAMES WHARF BRIDGES (BJ1) - Dopo cena, Bridget e Daniel camminano sotto gli archi di Shad Thames Wharf e si scambiano il loro primo bacio. Le Shad Thames Wharf Bridges sono un insieme pittoresco di passerelle metalliche sospese sopra le strade acciottolate del quartiere storico di Shad Thames, vicino alla Tower Bridge. Queste passerelle, che un tempo collegavano i magazzini per facilitare il trasporto delle merci, testimoniano il patrimonio industriale della città. Oggi, queste strutture pittoresche offrono un fascino unico, circondate da edifici riconvertiti in appartamenti di lusso, caffè e ristoranti. Con la sua atmosfera retrò e la vista sulla Tamigi, Shad Thames Wharf Bridges è un luogo popolare tra i visitatori e gli Instagramer.



TRINITY CHURCH SQUARE (BJ2) - Bridget va a casa di Mark Darcy dove conosce Rebecca, la sua collega. Poi chiama un taxi a Trinity Church Square perché piove a dirotto. Trinity Church Square è un’incantevole piazza nel quartiere di Southwark. Circondata da edifici storici e giardini ben curati, questa piazza è nota soprattutto per la sua atmosfera tranquilla e la sua importanza nel contesto urbano della città. Al centro si trova l’imponente Trinity Church, un edificio anglicano del XIX secolo, che dà il nome alla piazza.



ROYAL EXCHANGE BUILDINGS, CORNHILL, LONDRA (BJ1) - In un coinvolgente colpo di scena, Bridget (senza pantaloni) e Mark finalmente si baciano. La scena si svolge davanti al numero 11 di Royal Exchange Buildings a Cornhill, dove Mark compra un nuovo calendario. Il Royal Exchange è un edificio storico della City di Londra. Inaugurato nel 1571 durante il regno di Elisabetta I, fungeva da luogo di scambio e divenne il centro nevralgico del commercio, facilitando gli scambi tra commercianti e investitori. Ha subito diversi ricostruzioni nel corso dei secoli, l’ultima risalente al 1844, dopo un devastante incendio. Oggi, il Royal Exchange ospita negozi di stilisti, ristoranti e uffici. Tuttavia, riflette la sua storia attraverso l’imponente architettura con il suo grande cortile interno e la facciata neoclassica, opera dell’architetto William Tite.



STAZIONE DI ST PANCRAS (BJ3) - Bridget arriva alla stazione di St Pancras International, stazione di arrivo dell’Eurostar proveniente dal continente, con l’idea che la sua collega Miranda la stia portando a fare un weekend di benessere. La stazione di St. Pancras International a Londra è uno dei più begli esempi di architettura vittoriana, famosa per la sua imponente facciata in mattoni rossi e la maestosa hall. Inaugurata nel 1868, è stata rinnovata e modernizzata per diventare un importante snodo ferroviario nel 2007, in particolare per i treni Eurostar che collegano Londra a Parigi, Bruxelles e altre destinazioni europee.



PRIMROSE HILL PARK (BJ2) - In un breve intermezzo, Bridget e Mark corrono l’uno verso l’altra al rallentatore, come se fossero fuggiti da un romanzo di Jane Austen. Lei paragona la loro storia d’amore a quella di Maria e del capitano Von Trapp in La melodia del cuore (1965) e, stranamente, a quella di Biancaneve e i sette nani (1937). La scena si svolge nel Primrose Hill Park, un’iconica area verde situata a nord di Regent’s Park. Con una spettacolare vista panoramica sul centro di Londra, è particolarmente apprezzato dagliabitanti e dai visitatori per i suoi ampi prati, i sentieri tortuosi e la tranquillità nel cuore della città.