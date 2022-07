Londra, gli indirizzi dello shopping più trendy

Bond Street -

Lungo Bond Street si possono trovare le boutique di brand di mezzo mondo, mescolate a grandi magazzini di moda alla portata di tutti. Bond Street era già talmente famosa nel XVIII Secolo da essersi meritata una menzione in Sense and Sensibility di Jane Austen, proprio a riguardo degli acquisti di alto livello che si potevano già fare da quelle parti. Se si vuole trovare davvero un qualcosa che, a Londra, ha fatto la storia dello stile, il consiglio è quello di arrivare fino a Chelsea, al 430 di Kings Road. Lì ti attenderà il luogo in cui Vivienne Westwood e Micheal MacLaren inventarono il punk, a livello di moda e anche musicale. Il negozio ha cambiato molti nomi e ora si chiama Worlds End. Vivienne Westwood è un’icona della sostenibilità: è stata una delle prime a riciclare abiti e tessuti di ogni genere. Non solo: fu la prima a rinnegare la moda delle pellicce. Ancora oggi, pone il rispetto per l’ambiente al centro del suo mondo.E passiamo ai mercati, che sono il “territorio magico” delle tre R alla base di molte teorie della sostenibilità: Reduce, Re-use, Recycle. Sono tutti raggiungibili con i mezzi pubblici oppure, se si ama passeggiare, sarà un piacere percorrere Londra e scoprirla in modo personale, ricordando che ci si può spostare con biciclette a noleggio. Tornando sul tema mercati, quello di Portobello Road, a Notting Hill, è conosciuto per essere un vero e proprio trionfo di colori, musica e profumi. Non solo: la moda vintage è proprio di casa tra gli stand presenti da Portobello Road a Golborne Road.Dal West End ci spostiamo - proprio come nella canzone dei Pet Shop Boys - verso l’East End. Qui, il primo punto di riferimento per i tuoi acquisti è Spitafields Market, ottimo posto per trascorrere una giornata all’insegna dello shopping e anche del buon cibo. È il sabato la giornata perfetta per gli amanti della moda: in quel giorno si tiene lo Style Market, dove le occasioni di shopping irripetibile sono proprio dietro l’angolo. Restiamo nel profondo East End e raggiungiamo Brixton, quartiere londinese sempre legato al mondo della musica (Paul Simo dei Clash è cresciuto proprio qui) e alle tendenze più ribelli. Brixton è stato da sempre un quartiere multietnico e pieno di contaminazioni culturali. Lo si vede bene al Brixton Village, il luogo giusto dove recarsi per portarsi a casa qualcosa di speciale da questo unico pezzo di Londra.Si può lasciare Londra senza essere passati da Brick Lane? Se c’è un luogo ricco di fashion è sicuramente Brick Lane. In primis, è davvero un gran bel posto: i suoi colori e le sue case la rendono una location perfetta per scatti da condividere sui social che da stampare e appendere in casa. Il giorno migliore per un giro a Brick Lane è la domenica, iniziando il proprio giro con un buon caffè per poi perdersi tra gli stand del mercato. Oltre al mercato, andare per negozi può diventare qualcosa che racconta il bello in molte sue forme. Alcuni dei migliori murales del quartiere si trova proprio tra un negozio e l’altro vicini, per esempio, ad Atika, un department store indipendente dove la moda vintage è padrona.Per maggiori informazioni: www.visitbritain.com