Parigi e gli innamorati: sette idee che fanno la differenza

multimodale per confrontare e prenotare treni, autobus, voli e traghetti, ha selezionato sette esperienze diverse dal solito per scoprire la capitale francese con la propria dolce metà.- Situato tra il settimo e l’ottavo arrondissement,, Parc Monceau è tra i parchi preferiti dai parigini. La particolarità di questo giardino è quella di essere tra i più tranquilli e quindi romantici della città, ideale quindi per una passeggiata mano nella mano circondati dai suoni e dai profumi della natura, tra laghetti, ruscelli, cascate e statue in marmo.- Per una serata da non dimenticare, perché non abbinare cucina e arte? Nella centralissima Rue de Rivoli, all’interno del Palais du Louvre,è la cornice perfetta per una cena romantica a base di piatti della cucina mediterranea, che nelle serate più tiepide possono essere gustate in terrazza, con vista mozzafiato sui- Fino al 24 aprile ilospita la retrospettiva "Thierry Mugler, Couturissime", che ripercorre la carriera dello stilista francese scomparso lo scorso 23 gennaio. Centocinquanta abiti disegnati tra il 1973 e il 2014, ma anche profumi di culto, fotografie, bozzetti, musica e visual, disposti su due piani mediante una divisione in più atti, come se fosse un’opera classica. Imperdibile.- Se avete il pollice verde, l’associazioneorganizza esperienze di giardinaggio negli orti situati sui tetti di Parigi. Emilie Giafferi e i suoi collaboratori vi aspettano sulla terrazza del numero 6 di rue d’Aboukir, nel secondo arrondissement, per raccogliere frutta e verdura di stagione come carote, carciofi, ma anche fragole ed erbe aromatiche: un’attività divertente, utile e romantica.- Se trovate banale regalare alla vostra persona del cuore un classico mazzo di fiori, regalatele un intero bar ricoperto di fiori. A Parigi se ne trovano moltissimi:, nel quartiere di, è perfetto per una colazione o un brunch sotto una cascata di fiori colorati, mentre, con la sua facciata ricoperta petali rosa, La Favorite, nel Marais, è la tappa ideale per vivere una vera “”. Super Instagrammabili anche il Café Le Paradis e La Diva-Des-Prés, dove i cocktail decorati con fiori eduli sono un must.- Nata nel XVIII secolo, l’area di Le Halles è sempre stata oggetto di continui cambiamenti, l’ultimo dei quali ha dato vita a La Bourse de Commerce, oggi sede della. Il progetto, firmato dall’architetto giapponese Tadao Ando, è il risultato di un processo di restaurazione durato cinque anni e comprende dieci spazi di esposizione, un auditorium con 284 posti, uno spazio per performance e installazioni, e uno studio per le creazioni video e sonore. Ciliegina sulla torta, il bistrot La Halle aux Grains all’ultimo piano, dove gustare una merenda dolce o salata, tra piccola pasticceria e formaggi dell’Aveyron.- Si chiama, in omaggio al film di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, ed è il primo hotel con cinema privato: 34 camere con maxischermo, due suite con sala di proiezione privata, sei sale cinematografiche, una terrazza sul tetto con cinema all’aperto e vista su tutta Parigi e una selezione di oltre. E come ogni cinema che si rispetti, dalla propria poltrona (o vasca da bagno per i più fortunati) si possono ordinare pop corn e persino la colazione a letto. Colpo di scena assicurato.