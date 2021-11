Dieci capitali europee viste dall'alto: le riconosci tutte?

PARIGI – La Torre Eiffel è uno dei monumenti più iconici della Ville Lumière e ciascuno di noi la sa riconoscere al primo sguardo. Forse, però nella prospettiva della nostra foto, può richiedere uno sguardo un po’ più attento per identificarla: la si può ammirare così dall’alto della torre stessa, naturalmente se non soffriamo di vertigini.

ROMA - Anche il Colosseo si fa riconoscere a colpo d’occhio. Occorre un po’ più di attenzione per identificarlo da questa curiosa prospettiva a volo di uccello. Per una volta, non è la parte esterna dell’edificio a proporsi in primo piano, ma l’interno, osservato da una prospettiva piuttosto speciale.

LONDRA – Anche se tecnicamente la capitale britannica non fa più parte dell’Unione Europea, storicamente e culturalmente rappresenta il cuore del Vecchio Continente. Nel nostro panorama aereo sono ben riconoscibili alcuni punti notevoli della città, tra cui la Torre del Big Ben, il Parlamento e i giardini di Westminster.

BERNA – La capatale della Svizzera sorge sulle sponde del fiume Aar (o Aare). La nostra foto mostra la grande ansa del fiume che cinge il centro storico come in un abbraccio. La città Berna è costruita su un terreno molto irregolare, con alcune decine di metri di dislivello tra i quartieri della città interna all'Aare e quelli superiori.

BRUXELLES – Il cuore pulsante della capitale belga è la Grand Place, al centro della nostra cartolina, con la Maison du Roi o Broodhuis. È considerata come una delle più belle piazze del mondo ed è iscritta dal 1998 nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

BERLINO - Per riconoscere Berlino occorre un po’ di esperienza: la foto è scattata dalla Colonna della Vittoria nella capitale tedesca, con vista a perdita d’occhio sul Tiergarten. L’indizio risolutivo è la Berliner Fernsehturmsul, l’iconica Torre della Televisione berlinese, riconoscibile in lontananza, che identifica senza orma di dubbio la capitale tedesca.

MADRID – Plaza Mayor è il cuore pulsante della capitale spagnola, piena di gente e animata in qualunque momento del giorno e della notte. Nella nostra immagine è curiosamente deserta: così si presentava probabilmente nel difficile periodo del lockdown da Covid-19.

ATENE - In primo piano l’Acropoli, con il Partenone ben in vista: non ci possono essere dubbi, ci troviamo nella capitale greca. La sua storia millenaria e la disarmante bellezza del sito archeologico sono nel cuore dei viaggiatori di tutto il mondo.

VIENNA - La nostra cartolina ritrae il complesso dell’'Hofburg di Vienna, la residenza imperiale che costituì il centro del potere austriaco per più di sei secoli insieme di Castello di Schönbrunn.

PRAGA – La capitale ceca è ben riconoscibile grazie alla visuale aerea del Ponte Carlo, uno dei monumenti simbolo della città. Questo storico ponte in pietra attraversa il fiume Moldava e collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana: è una delle maggiori attrazioni turistiche di Praga.