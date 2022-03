Dieci occasioni per scoprire il Principato di Monaco

Il Principato di Monaco è infatti un’enclave nel cuore del Mediterraneo, che sa attirare anche il visitatore più esigente grazie a una vivace offerta di eventi, iniziative e attrazioni che animano i quartieri più chic del territorio per tutto l’anno. Ecco cosa trovare nei prossimi mesi.



Marzo, con la primavera sboccia la musica - Dal 10 marzo al 3 aprile il Principato di Monaco si prepara ad addentrarsi nello scintillante vortice di musica, danza, film, arti grafiche che caratterizzeranno la nuova edizione del Festival Printemps des Arts, per la prima volta, sotto la direzione artistica dell’italiano Bruno Mantovani. Con la frase "Ma fin est mon commencement" Mantovani riassume l’edizione di quest’anno, anticipando che sarà̀ scandita da continui rimandi e accostamenti tra presente e passato: dalla musica del XIV secolo alla riscoperta di Hadyn, Debussy e Mozart, ai compositori dei giorni nostri come il francese Yan Maresz, e il giovanissimo Bastien David. Tra i luoghi di questa edizione spiccano l’Auditorium Rainier III, l’Opera, l’Église Saint-Charles, il Museo Oceanografico, il Lycée Technique e lo Yacht Club.



Aprile, il meglio del tennis mondiale - Dopo la cultura del Printemps des Arts, Monaco si prepara a una primavera di sport, iniziando dal prestigioso torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters, in calendario per il prossimo 9-17 aprile 2022. Organizzato presso il Monte-Carlo Country Club, il Rolex Monte-Carlo Masters è il primo torneo europeo della prestigiosa categoria ATP Masters 1000. Grandi campioni si troveranno ancora una volta a calcare il campo rosso più̀ famoso d’Europa per emozionanti sfide tra talento, agonismo e adrenalina nella pittoresca area di Roquebrun-Cap-Martin al confine con la Francia.



Maggio, i gran premi del Principato - Nel 2022 Monaco celebra l’anno dei 3 gran premi, si terranno infatti appuntamenti imperdibili per i fan dell’automobilismo. Sono confermate le date del 79.esimo Gran Premio di Formula 1 dal 26 al 29 maggio, la storica tappa monegasca è un circuito cittadino che passa vicino ai più̀ bei monumenti del Principato: dalla Chiesa di Santa Devota alla Place du Casino, passando per il tunnel che porta allo Yacht Club de Monaco, alle panoramiche curve del Fairmont Monte-Carlo e della Rascasse, quest’ultima nel quartiere della movida Port Hercule. E’ confermato altresì̀ il Gran Premio storico, dal 13 al 15 maggio, per una retrospettiva sulle vetture che hanno fatto la storia della Formula 1; e il Monaco E-prix dedicato alle vetture a trazione elettrica del prossimo 30 aprile.



Giugno, il volto verde di Monaco - L’estate monegasca entra nel vivo nel mese di giugno, il clima mite stemperato dalla brezza marina rende questa stagione, il periodo perfetto per ammirare le bellezze paesaggistico del territorio. Il Principato ha una vera politica di sviluppo dei giardini paesaggistici e spazi verdi: con i suoi 250.000 m2 per una città-stato di 195 ettari, Monaco è al secondo posto in Europa, subito dopo Vienna per estensione di aree green. Ovunque, preziose essenze, fiori e piante simboleggiano semplicità̀ e freschezza: dalla filosofia zen del Giardino Giapponese, agli antichi giardini di Saint Martins al parco paesaggistico di Fontvielle dove specie mediterranee come pini e ulivi convivono con specie esotiche. Dopo una degustazione di ostriche al Les Perles di Montecarlo, si può̀ fare tappa tra i lussureggianti colori del Roseto Princesse Grace sempre all’interno dei giardini di Fontvielle.



Luglio, l’icona "Louboutin" al Grimaldi Forum - La tanto attesa mostra "Christian Louboutin, L'Exhibition[niste]" arriva al Grimaldi Forum quest'estate, dal 9 luglio al 22 agosto, per ammaliare i visitatori con lo stile e l’estro creativo dei suoi eccezionali modelli di scarpe. Questa mostra era già̀ stata presentata nel 2020 per il Palais de la Porte Dorée di Parigi, ma è stata ripensata appositamente per il Principato. Si tratta di una retrospettiva che mette in mostra il fantastico lavoro di Christian Louboutin nello spazio espositivo del Grimaldi Forum, 2000 metri quadrati in un contesto futuristico unico al mondo. Gli amanti delle belle scarpe potranno ammirare modelli unici e pezzi iconici.



Agosto, una visita al Larvotto - Per un soggiorno estivo nel Principato non si può̀ fare a meno di visitare la nuova spiaggia del quartiere del Larvotto, il restyling sarà̀ completato nella primavera del 2022 ad opera dell’archistar Renzo Piano. Un progetto che permetterà̀ di godere di una spiaggia più̀ grande e di un lungo mare rinnovato per creare un ambiente sempre più̀ piacevole, caratterizzato da ampi spazi pubblici, accessibilità̀ e convivialità̀, con un design dal look pulito e contemporaneo. Anche l’offerta gastronomica si amplierà̀ nel 2022 con l’apertura di BigMamma: il gruppo francese apre la sua prima "trattoria all’italiana" nel Principato di Monaco.



Settembre, il Monaco Yacht Show - Dal 28 settembre al 1. Ottobre gli appassionati di nautica fanno capolino nella Mecca delle imbarcazioni di lusso: il Monaco Yacht Show. Ogni anno Port Hercule espone centinaia di super yacht di rara unicità̀ e bellezza, costruiti dai più̀ grandi cantieri navali del mondo, e presenta le principali aziende operanti nel settore della nautica. Lanci esclusivi di imbarcazioni d’eccezione, presentazione di soluzioni architettoniche d’eccellenza e strumentazioni innovative per celebrare l’incontro tra nautica, tech e ingegno. La passione per il lusso incontra nuove esigenze green volte alla tutela e salvaguardia degli oceani, per questo motivo nei giorni del Monaco Yacht Show vi è il consueto appuntamento con il Monte-Carlo Gala for Planetary Health a sostegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco a favore della salute del pianeta.



Ottobre, ancora estate a Monaco - Con i suoi 24 gradi, il mese di ottobre nel Principato è eccezionalmente mite. Il clima è l’ideale per numerose esperienze tra gusto e relax in un’estate che non finisce mai. In questo periodo oltre passeggiare tra quartieri chic e scoprire il romanticismo del foliage nei giardini più̀ belli, ci sono attrazioni da visitare per conoscere parte della storia e della cultura del Principato. Il Museo Oceanografico, ad esempio, fondato nel 1906 dal Principe Alberto I e simbolo della dedizione di Monaco a favore della salvaguardia dell’oceano, celebra quest’anno il centenario dalla morte del suo fondatore. Sulla sua iconica terrazza si può̀ godere di una bellissima veduta della costa dal punto di vista sopraelevato della Rocca; all’aperto c’è anche la celebre vasca delle tartarughe marine, dove osservare e imparare tutto su queste meravigliose creature. Per un'altra esperienza tra cultura e natura spiccano le due sedi del Nouveau Musée Nationale de Monaco, villa Paloma e villa Sauber, due gioielli architettonici immersi in splendidi giardini, che ogni anno offrono una fitta calendarizzazione di mostre d’arte contemporanea.



Novembre, la Festa Nazionale - Il 19 novembre nel Principato di Monaco è la Fête du Prince ovvero la Giornata Nazionale in onore a San Ranieri, patrono della dinastia monegasca dei Grimaldi. Per l'occasione in tutta la città sono organizzati festeggiamenti con fuochi d'artifici e concerti per ricordare il Principe Ranieri III. Novembre è il mese di un'altra ricorrenza cara ai monegaschi: il 12 novembre nacque infatti la Principessa Grace. Numerosi sono i luoghi del Principato che rievocano il suo nome: dal Palais Princier dove Grace Kelly andò̀ a vivere dopo le nozze, al Roseto Princesse Grace voluto dal Principe Ranieri in memoria della consorte due anni dopo la sua scomparsa, al magico Giardino Giapponese voluto dalla Principessa.



Dicembre, l’atmosfera natalizia in Costa Azzurra - Con l’avvicinarsi del Natale, il Principato di Monaco celebra il periodo più̀ magico dell’anno con una sequenza di eventi unici per riscoprire il piacere di un inverno in Costa Azzurra. In questo periodo è facile imbattersi in suggestive illuminazioni come il mapping che veste solitamente il Casinò de Monte-Carlo, e il suggestivo Village de Noël che porta lo spirito del Natale a Monaco nell’iconico Port Hercule, tra chalet in legno e stand di delizie gastronomiche.



Per maggiori informazioni: www.visitmonaco.com