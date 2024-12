Sembra Roma ma è Malta: ecco il Gladiatore 2

I PROTAGONISTI - Gli attori protagonisti de "Il Gladiatore II" si sono espressi con toni entusiastici sull’esperienza di lavoro fatta a Malta. Denzel Washington, che nella pellicola recita la parte dell’ex schiavo Macrinus, ha descritto Malta come unica, un luogo dove ovunque si percepisce la storia, aggiungendo: “È stato il posto perfetto per le riprese. Questa è la produzione più grande in cui abbia mai recitato”. Pedro Pascal, altra celebrity che interpreta il generale romano Acacio, ha sottolineato che “La location è tutto, quando si tratta di raccontare la storia”. Il produttore esecutivo de "Il Gladiatore II", Aidan Elliott, ha descritto Malta come “Uno dei posti migliori al mondo dove girare film. Qui ci sono solo professionisti talentuosi in grado di lavorare su opere cinematografiche molto complesse” a cui ha fatto seguito l’attore Alexander Karim che afferma che a Malta “Le infrastrutture per la produzione cinematografica sono fenomenali”.



COME HOLLYWOOD? - Malta, considerata la Hollywood del Mediterraneo è un punto di riferimento per la produzione di pellicole internazionali e colossal. L’industria cinematografica maltese è rinomata per la sua professionalità e versatilità, offrendo sia teatri di scena unici al mondo - come le grandi piscine che consentono di effettuare riprese ambientate in mare aperto - sia set open air di strabiliante bellezza per scene circondate da una natura spettacolare o edifici storici risalenti a numerose epoche passate.



SERIE TV - Sono talmente tante le produzioni cinematografiche e le serie TV famose prodotte a Malta, che gli appassionati cinefili riconosceranno ovunque scorci che hanno fatto da sfondo a scene celebri. Uno dei tanti motivi per visitare l’arcipelago potrebbe proprio essere quello di seguire un itinerario da protagonista, sulle orme dei film più amati, in una sorta di avventura che combina la passione per il cinema con la scoperta di un territorio. Un percorso nella storia millenaria di queste isole, tra affascinanti paesaggi, antiche rovine, fortezze, architetture medievali e barocche, tutte cornici ideali per scene grandiose. Emblematico il portale di ingresso a Mdina, l’antica capitale dell’isola, comparso più volte in "Games of Thrones"; potrete facilmente riconoscere Comino e le acque turchesi che la circondano in varie sequenze di "Troy", prima occasione in cui Brad Pitt recitò a Malta.



BRAD E ANGELINA - Pitt ha successivamente partecipato alla pellicola "By the Sea" diretto e interpretato dall’allora moglie Angelina Jolie, la cui storia era interamente ambientata nella caletta di Mġarr ix-Xini a Gozo. La coppia si innamorò della seconda isola dell’arcipelago dove successivamente tornò per trascorrere le vacanze con la famiglia. Pitt scelse nuovamente Malta per "World War Z", il suo horror apocalittico tra le cui immagini si può riconoscere Valletta, città che è stata grande protagonista di molti altri titoli internazionali come "Assassin’s Creed" o "Jurassic World Dominion".