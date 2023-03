Verso l'estate: le location più instagrammabili di Malta

Soprattutto in primavera l’atmosfera dell’isola è tranquilla: il mare diffonde i raggi del sole, le insenature della costa accolgono le barche che cercano un rifugio appartato, le spiagge di sabbia tiepida si infiammano di tramonti infuocati e i vicoli dei pittoreschi centri storici sono pronte per passeggiate ideali per incorniciare momenti emozionanti, come una proposta di matrimonio. Ecco 10 suggerimenti di location perfette.



Crociera in Dhajsa - Queste tipiche imbarcazioni maltesi ricordano le gondole veneziane, ma servono a muoversi all’interno del grande porto monumentale della capitale Valletta. Complice il tramonto, è possibile organizzare una crociera intima che vi porti ai piedi di alcuni maestosi monumenti che si affacciano sul grande fiordo che costituisce il Grand Harbour, come Forte Sant’Angelo alla base del quale si trova una spiaggetta isolata.



Gardjola a Senglea - Una piccola torre di avvistamento incastonata tra le mura fortificate che circondano la città di Vittoriosa, conosciuta anche con il nome di Senglea. Dalle sue feritoie affacciate sul mare si gode una vista straordinaria. Un luogo tranquillo quanto suggestivo dove offrire al vostro amore la promessa di cura e protezione, proprio come quella che offrivano alla città gli imponenti bastioni su cui si trova la Gardjola.



Scogliere di Dingli - Sono il punto più alto di tutta l’isola di Malta. Qui la roccia si affaccia in mare gettandosi per 250 metri. Al volger della sera questo angolo dell’isola regala sempre avvolgenti tramonti. I sentieri, che percorrono le scogliere, sono circondati dalla quiete della campagna e, prospicente sul punto panoramico più celebre dell’area, si trova una piccola quanto pittoresca cappella che sovrasta il panorama.



I giardini San Anton - Ad Attard, un grazioso villaggio dell’entroterra maltese, si trova il palazzo dove risiede il Presidente della Repubblica di Malta. A circondare il palazzo di grandi mattoni color del miele, un rigoglioso giardino all’inglese risalente alla metà del 1600. Il giardino è chiuso da mura di cinta, ma vi si accede liberamente. Costellato di piccole serre, aiuole rocciose fiorite, alberi di frutta e ad alto fusto, laghetti e fontane, questo luogo incantato cela anche una piccola cappella riccamente affrescata.



Mdina by night - L’antica capitale maltese che di giorno è diventata una tappa fissa degli itinerari turistici, la sera si svuota per rivelarsi in tutto il suo romanticismo. I vicoli silenziosi si snodano attorno i palazzi nobiliari fino a portare sulle grandi mura che circondano la cittadina e da cui ammirare la vista di tutta l’isola. A Mdina si trova anche uno dei ristoranti stellati più eleganti di Malta, cornice ideale per una serata perfetta.



Ghajn Tuffieha - Questa è una delle spiagge sabbiose più belle di Malta e si trova a nord dell’isola, collocata in una baia tondeggiante riparata da due promontori rocciosi. Da qui si avvistano tramonti di fuoco che vi suggeriamo di ammirare accoccolati su un plaid.



Saline di Xwejni - Le antiche saline di Gozo risalgono all’epoca romana e sono tutt’ora in uso. Naturalmente affacciate sul mare, sono caratterizzate da un paesaggio che ricorda un po’ il profilo della Luna. Il consiglio è di organizzare qui un pic nic serale per aspettare anche il sorgere della Luna in cielo.



Mixta Cave a Gozo - Un superlativo affaccio sulla grande spiaggia di sabbia rossa di Ramla e sul mare che circonda l’isola di Gozo. Questa caverna è posta sul fianco di un colle e concede all’improvviso il brivido di un emozionante panorama.



Comino - Comino la si raggiunge in barca. Per un’escursione ad alto tasso di romanticismo, suggeriamo di noleggiare uno yacht o una barca a vela privati, per cenare in una delle baie e, se le temperature già lo concedono, un tuffo in quelle acque turchesi immortalate in numerosi film per la loro strepitosa trasparenza.



Immersione di coppia - Il silenzioso abbraccio dell’acqua tiepida di Malta è ciò che vi aspetta decidendo di immergervi attorno l’arcipelago. Mete amatissime dai diver di tutto il mondo, Malta, Gozo e Comino offrono anche numerosi relitti sottomarini da esplorare in coppia.



Per maggiori informazioni: www.visitmalta.com