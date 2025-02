A Salisburgo sui luoghi del film "Tutti insieme appassionatamente"

CINQUE PREMI OSCAR - Il film musicale “Tutti insieme appassionatamente” (“The Sound of Music”) è basato sull'omonimo musical di Broadway, a sua volta ispirato - con i dovuti accorgimenti hollywoodiani - a vicende realmente accadute, quelle della famiglia von Trapp, che visse per 15 anni a Salisburgo. Le riprese del film, per la regia di Robert Wise e con protagonisti Julie Andrews nel ruolo di Maria e Christopher Plummer in quello di Georg von Trapp, si svolsero da marzo a settembre 1964 a Salisburgo e dintorni. “Tutti insieme appassionatamente” uscì negli Stati Uniti il 2 marzo 1965. Diventò un grande successo al botteghino e mantenne il primato di film di maggior incasso di tutti i tempi per ben cinque anni. Nel 1966, “Tutti insieme appassionatamente” ricevette cinque premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e quello per la miglior regia, oltre ai Golden Globe per il miglior film e quello per la migliore attrice.



TURISTI “CINEMATOGRAFICI” A SALISBURGO - Grazie alla popolarità del film in tutto il mondo - secondo le stime circa un miliardo di persone l’ha visto - la città di Salisburgo e i luoghi originali delle riprese sono diventati mete cult per gli amanti del film, che giunsero in città a partire dai primi anni '70. Indicativamente, più di 350.000 fan di “Tutti insieme appassionatamente” vanno a Salisburgo ogni anno per visitare le location. Il fascino del film attraversa le generazioni, e negli ultimi anni ha ricevuto un ulteriore impulso grazie alla sua presenza sui social media e alle opzioni di streaming.



SULLE ORME DEL FILM IN BUS, IN BICI E A PIEDI - Più volte al giorno, i tour in autobus di “The Sound of Music” portano turisti dal centro storico di Salisburgo alle rive del lago Mondsee e viceversa. Durante il viaggio vengono cantate insieme le canzoni più famose, come “Edelweiss” o “My favourite things”. Gli appassionati di “Tutti insieme appassionatamente” hanno l'opportunità di esplorare le location e i luoghi delle riprese nella città di Salisburgo anche in bicicletta. Da aprile a ottobre, partendo dalla centrale piazza Mirabellplatz, si segue per un percorso guidato dalla durata di circa tre ore e mezza attraverso i Giardini Mirabell passando per il Cimitero di San Pietro, l'Abbazia di Nonnberg, il Palazzo Leopoldskron, il Castello di Frohnburg e attraverso Hellbrunner Allee fino al Castello di Hellbrunn. Chi preferisce scoprire le location individualmente, può seguire un nuovo percorso pedonale che fa parte delle rete di sentieri “Stadtwandern” (passeggiate urbane).



ALTRE ESPERIENZE PER I FAN DEL FILM - Il palazzo Leopoldskron (ora albergo di lusso) occupa un posto speciale tra le location originali del film. Gli ospiti dell'hotel hanno accesso esclusivo al giardino e agli affascinanti saloni che sono serviti da ispirazione per la produzione hollywoodiana. Chi vuole confrontare le scene del film direttamente con i luoghi di Salisburgo ha la possibilità di farlo allo YOHO Hostel Salzburg: il film musicale viene proiettato ogni sera nella lounge. Da alcuni anni sono molto popolari anche i matrimoni in alcune delle location del film, tra cui il padiglione del parco del palazzo di Hellbrunn, il castello di Frohnburg e l'Untersberg. Le visite guidate alle Sale del Festival di Salisburgo includono anche una visita alla Felsenreitschule, dove è stato girato il concerto finale della famiglia Trapp, e l’iconico prato del picnic sulle montagne può essere visitato come parte del “Sound of Music Trail”, nella località di Werfen.



APPUNTAMENTI PER IL 60° - Per celebrare il 60° anniversario dell’uscita sullo schermo, varie le iniziative in cantiere. Mentre il Museo di Salisburgo sta progettando a Hellbrunn un museo appositamente dedicato al film (apertura nel 2026), alcuni oggetti del film saranno esposti quest’anno in un museo pop-up nello Schloss Leopoldskron. Una mostra speciale nel Salzburger Heimatwerk, l’emporio dedicato ai costumi e all’artigianato salisburghese, sarà dedicata al tema del costume tradizionale. In tema di gastronomia, l’Hyperion Hotel Salzburg e il St. Peter Stiftskulinarium proporranno nuove interpretazioni dei piatti del film, e nella Scuola di cucina Edelweiss si potrà imparare a cucinare lo strudel in stile “Fräulein Maria”.