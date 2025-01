Joy of Missing Out: 4 città europee ideali per il nuovo trend

QUATTRO CITTÀ EUROPEE FUORI STAGIONE - JOMO è in contrapposizione all’attitudine FOMO “Fear of Missing Out" (Paura di perdere qualcosa) indica il piacere di liberarsi dalla pressione di dover visitare tutti i luoghi o le attrazioni più in voga prima di tornare a casa. L'obiettivo è prestare maggiore attenzione alle proprie esigenze, visitando anche luoghi più remoti che permettano di vivere momenti di tranquillità, di dormire e di mettere da parte il cellulare. Non si tratta più di sperimentare il più possibile in un breve lasso di tempo, ma di prestare attenzione alle piccole cose che ci fanno star bene e di concentrarsi sulle proprie esigenze durante una vacanza. Per chi è attratto dalla tendenza JOMO, meta della vacanza non è necessariamente un luogo sperduto o un piccolo borgo idilliaco ma può essere anche una grande città. Ecco quattro città europee perfette per un rilassante viaggio fuori stagione, che non necessita di una pianificazione elaborata o prenotazioni stressanti.



SALISBURGO - Salisburgo offre il mix perfetto tra grande città e montagna: la splendida città, incastonata nelle Alpi Calcaree, permette di raggiungere il Mönchsberg o il Kapuzinerberg in pochi minuti. Da lì, si può cambiare marcia e fare un'escursione con un panorama veramente stupendo, fermandosi in baite e chalet per un gustoso e rustico spuntino a base di prodotti locali. Il fascino del centro storico medievale di Salisburgo colpisce sempre, fra edifici carichi di storia, musei, deliziosi negozi e boutiques. Per un soggiorno di totale relax e a un prezzo conveniente si può alloggiare negli accoglienti appartamenti dal design innovativo e con i migliori standard di tecnologia, che offrono tutti comfort di una casa del Numa Salzburg Vogelweider, da cui è possibile raggiungere a piedi il Palazzo Mirabell, che invita a fare rilassanti passeggiate nei suoi giardini.