Budapest, cocktail panoramico nei migliori skybar

HIGH NOTE SKYBAR - Situato sul tetto dell'Aria Hotel Budapest, l’High Note SkyBar è un'icona nel panorama dei bar sui tetti della città. Il locale, con l’arredamento elegante e il servizio impeccabile, è un rooftop garden a tutti gli effetti, dal paesaggio lussureggiante, che nel 2018 è stato nominato da Condé Nast Traveller uno dei 10 migliori Rooftop Bar del mondo. Lo skybar offre cocktail raffinati, un'entusiasmante selezione di piatti da bar e un'ampia lista di vini, il tutto con una vista mozzafiato su Budapest e un biglietto in prima fila per la Basilica di Santo Stefano.



ST. ANDREA WINE & SKYBAR - Per gli amanti del vino, lo St. Andrea Wine & Skybar è una tappa obbligata. Situato sulla Deák Ferenc Square, questo skybar offre una vista eccezionale sul centro di Budapest. Il menu presenta una selezione di vini pregiati della regione vinicola ungherese, accompagnati da piatti gourmet che esaltano i sapori locali. L'atmosfera sofisticata e accogliente lo rende ideale per incontri romantici e serate speciali.



LEO - Situato nell'Hotel Clark, il Leo Budapest è noto per la sua vista spettacolare sul Castello di Buda e sul Ponte delle Catene. Questo skybar elegante e moderno offre un'ampia gamma di cocktail artigianali e internazionali combinati con piatti fusion, creando un'esperienza culinaria e visiva senza pari. Il locale è arredato come una giungla accogliente sopra la città, dove rifugiarsi dalla routine della vita quotidiana. La sua atmosfera chic e il servizio di alta qualità lo rendono una scelta popolare tra i residenti e i turisti.