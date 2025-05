World Robot Contest: in Cina il primo incontro di boxe tra umanoidi

Per la prima volta al mondo un evento di sport da combattimento ha visto come protagonisti dei robot umanoidi. E' accaduto all'Unitree Iron First King della cinese Hangzhou. L’evento non può che richiamare alla mente il celebre film Real Steel (2011) con protagonista Hugh Jackman. In quel caso la storia avvincente tra padre e figlio si svolge sullo sfondo di un futuro dove i robot da combattimento sono i protagonisti indiscussi dello sport. Qui, invece, è quello sfondo a essere il protagonista assoluto: l’intelligenza artificiale e la sua capacità di apprendere attraverso il machine learning.