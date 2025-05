Milano AI WEEK, al via il più grande evento europeo sull'Intelligenza artificiale

Molti gli speaker presenti, tra loro anche Alec Ross, ex Senior Advisor per l’innovazione del Segretario di Stato Hillary Clinton durante la presidenza Obama e ora professore all’Università di Bologna. "L’intelligenza artificiale è il futuro, ma anche il presente. In Europa ci sono troppi ostacoli - dice Ross - la regolamentazione europea è un disastro. Fare l’imprenditore in Europa e in Italia è come correre una maratona con sulle spalle uno zaino pieno di sassi. Peccato che americani, cinesi, arabi non lo indossino questo zaino" . E ancora: "L’AI Act europeo è composto da quasi 400 pagine, piene di stupidate, sono solo scartoffie che creano lavoro per avvocati e burocrati. In Europa dobbiamo stare attenti - conclude l’ex consigliere della presidenza Obama - alla deficienza naturale più che all’intelligenza artificiale" .